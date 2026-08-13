Педагог оценил введение оценок за поведение школьников

В российских школах планируют ввести оценки за поведение. В случае несогласия с отметками родители смогут обращаться в комиссию по урегулированию споров.

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Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург выступил против введения отметок за поведение.

— Я на самом деле вообще против введения отметок за поведение. Потому что я считаю, что это такое возвращение, и не очень хорошее, к тому, что было в истории советской школы. Вы знаете, что эти оценки за поведение могут стать инструментом расправы учителя над тем ребенком, который оригинально мыслит, спорит с ним на уроке и так далее, — подчеркнул эксперт.

По словам педагога, во время СССР было немало случаев, когда из-за низких оценок за поведение, школьники не были допущены к учебе в высшие учебные заведения, передает Life.ru.

В российских школах обсуждают возможность введения в программу уроков этики и культуры речи, чтобы у детей была возможность системно изучать нормы поведения и этикета. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как могут выглядеть такие занятия и будут ли они эффективны.