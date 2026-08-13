Советскую актрису и балерину Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории в Москве 14 августа.

Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких умершей.

— Кремация состоится завтра в Хованском крематории, — приводит слова источника агентство.

Наталья Трубникова умерла в Москве на 72-м году жизни. По информации СМИ, тело артистки обнаружила ее соседка в квартире в Тверском районе. Знаменитость родилась в столице в 1955 году. Ее фильмография насчитывает 14 работ, среди которых ленты «Музыкальные игры», «Тайна Снежной королевы», «Шляпа» и другие.

Бывшая ученица артистки Наталья рассказала, что балерина не говорила о плохом самочувствии за месяц до смерти. По ее словам, она звонила ей 17 июля — в ее день рождения. В 2025 году они отмечали юбилей Трубниковой в кафе.

Стали известны подробности прощания с Натальей Трубниковой

12 августа президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Глава государства добавил, что светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей и ее почитателей.