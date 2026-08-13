Прах актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией

Прах актера, художественного руководителя и основателя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова планируют развеять над страной после прощания.

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Об этом в четверг, 13 августа, сообщили близкие артиста.

— Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах, — приводит информацию источника ТАСС.

Точная дата и место церемонии пока не известны.

Актер скончался в понедельник, 20 июля. Ему было 64 года. О смерти Поднозова сообщили в театре «Особняк». Близкие артиста сообщили, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание. В учреждении также подтвердили, что последние шесть месяцев актер боролся с онкологией. В театре отметили, что на протяжении этого тяжелого пути Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.

Спустя два дня стало известно, что Поднозова планируют кремировать.

23 декабря 2025 года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких с метастазами в головной мозг. 7 июня супруга Поднозова Алиса Олейник сообщила, что муж находится в реанимации в тяжелом состоянии.