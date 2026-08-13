Собчак заступилась за «обычных» людей

44-летняя журналистка порассуждала о «нишевости». Ксения также показала эффектные кадры в купальнике.

Журналистка Ксения Собчак весьма часто поднимает в своем блоге значимые темы. Она делится мыслями о вещах, которые нравятся миллионам. Как раз сегодня светская львица решила порассуждать о так называемой «нишевости» — стремлении людей выбирать только редкие, малоизвестные хобби, чтобы казаться особенными.

Собчак отметила, что сегодня многие боятся быть «обычными» и любить популярные вещи. По ее мнению, это становится настоящей социальной проблемой.

«Я, честно, вообще не считаю зашкварным любить то, что нравится многим», — подчеркнула Ксения.

Она добавила, что люди часто отказываются от реально интересных им вещей только из-за страха показаться банальными.

Свои мысли 44-летняя Собчак сопроводила серией ярких кадров. Наибольший ажиотаж вызвал ролик, на котором она позировала в белоснежном бикини с завязками. На видео Ксения зажигательно подвигалась за огромным зеленым стеклом.

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Подписчики молниеносно отреагировали на публикацию жены режиссера Константина Богомолова. Многие поддержали позицию звезды. А еще фолловеры Собчак сделали кучу комплиментов ее фигуре: «Я ничего не поняла, но выглядите вы топ», «Фигура — отпад», «Я так понимаю, ваша задача была фигуру показать».