Семья убитых в Таиланде россиян получила 600 тысяч бат компенсации

Семья погибших в Таиланде россиян Дианы и Романа Назимовых получила компенсацию в размере 600 тысяч бат по государственной программе помощи жертвам преступлений. Об этом рассказала мать погибших.

По 300 тысяч бат выплатили за каждого погибшего, общая сумма составила около 1,5 миллиона рублей. Компенсацию также получили родственники трех граждан Таиланда, погибших от той же преступной группировки.

Расследование убийства продолжается. Мать россиян Зарина рассказала, что встретилась с офицером, ведущим дело, и ознакомилась с показаниями обвиняемых, однако пока не готова раскрывать услышанные подробности.

— Это пока именно показания обвиняемых, а не окончательно установленная картина произошедшего. Теперь следствию предстоит сопоставить их слова со всеми фактами, экспертизами, материалами дела, камерами, уликами и хронологией событий, — цитирует женщину «МК».

Сестра и брат собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери тревожное сообщение. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

Мать убитых в Таиланде россиян выступила против смертной казни для виновных

6 августа в Паттайе прошла церемония прощания с убитыми. Родные решили почтить память погибших на месте убийства, примерно в 300 метрах от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй. Здесь, в лесной местности, преступники расправились с россиянами. Проститься с ними также пришли проживающие в Таиланде соотечественники.