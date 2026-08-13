Эксперты Ассоциации менеджеров расскажут, как развивать внутреннее предпринимательство в компании

25 августа в Москве состоится заседание Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: «Внутреннее предпринимательство: от идеи сотрудника до бизнес-результата».

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Сильный руководитель среднего звена рано или поздно задается вопросом: расти дальше внутри компании или уходить в свой проект, стартап, к конкуренту. Зачастую бизнес теряет талантливых сотрудников из-за отсутствия условий для реализации их инициатив.

После ухода с российского рынка многих иностранных игроков и пересмотра привычных бизнес-процессов идеи, которые раньше воспринимались как отдельные «стартапы», чаще стали реализовываться внутри самих корпораций. Однако возможность и результат получают единицы, в числе барьеров: отсутствие поддержки топ-менеджмента, бюрократия и страх сотрудников брать на себя ответственность.

Главный вопрос дискуссии – как трансформировать амбиции сотрудников в реальные возможности для роста и развития внутри компании. В ходе встречи участники и эксперты обсудят, какая инфраструктура нужна компании, чтобы превращать идеи сотрудников в реальные бизнес-направления, дают ли компании женщинам-руководителям такое же право на риск при запуске нового проекта, что и сотрудникам-мужчинам, а также оценят опыт компаний, внедривших интрапренерство.

Модераторами выступят сопредседатели Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров Любовь Маляревская, генеральный директор Русской Медиагруппы, и Наталья Пичугина, директор по персоналу СКБ Контур.

Экспертным мнением поделятся Никита Анисимов, лидер Лаборатории инноваций ВкусВилл, Елена Штань, директор по спецпроектам и новым медиа Шкулев Холдинг, а также представители компании Северсталь — ЦЕС.

Для участия необходима регистрация.

Мероприятие состоится 25 августа 2026 года с 11:00 до 13:00. Сбор гостей начнется в 10:30. Место проведения: Москва, ул. Кожевническая, д. 8, стр. 3, отель Cosmos Павелецкая.

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