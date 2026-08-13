На «Газете.Ru» стартует мультимедийный спецпроект о Фиделе Кастро

Первая глава выходит в 100-летие со дня рождения команданте и открывает цикл историй о лидерстве, воле и стремлении к свободе.

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«Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») подготовила специальный проект «Первый среди третьих: Фидель Кастро как лидер “глобального Юга”». Он посвящен одному из самых знаковых политиков ХХ века, который на протяжении десятилетий оставался символом непримиримой борьбы за суверенитет.

Биография Фиделя Кастро похожа на сюжет приключенческой видеоигры: путь от сына плантатора до героя революции, 638 покушений, самая длинная речь в истории ООН – 4,5 часа, отказ от вредной привычки курить за пару дней. Поэтому дизайн спецпроекта вдохновлен культовой игрой GTA: Vice City, а жизнь Фиделя рассказана как увлекательный игровой сюжет с побочными квестами, проиллюстрированный архивными кадрами и динамичной графикой.

История легендарного кубинского лидера показывает, что идеи защиты национального суверенитета и создания многополярного мира, которые отстаивал кубинский лидер, остаются актуальными и сегодня. Маленькое островное государство, не обладающее значительными природными ресурсами, под руководством Кастро претендовало на роль морального и политического лидера стран Латинской Америки, Африки и Азии, не примкнувших ни к советскому блоку, ни к западному миру во главе с США.

Мультиформатный проект состоит из 10 лонгридов, 10 горизонтальных видеороликов, 20 вертикальных клипов и 10 постов-карточек в социальных сетях, которые помогут погрузиться в историю с разных ракурсов и в любых удобных современному читателю форматах. Материалы будут выходить поэтапно – по два выпуска в неделю. Лендинг, который объединит все выходы проекта, будет опубликован в сентябре после выхода заключительной главы.