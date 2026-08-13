В 13 школах Татарстана начнут ставить оценки за поведение

С нового учебного года в 13 школах Татарстана введут оценки за поведение.

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Об этом на республиканском августовском совещании заявил глава минобрануки РТ Ильсур Хадиуллин.

"Мы возвращаем забытую советскую практику - оценки за поведение. Пока механизм будет отрабатываться в пилотной форме в 13 школах. Предполагается, три уровня оценивания: "образцово", "допустимо" и "недопустимо". Рассчитываем, что это повысит дисциплину на уроках и повысит взаимное уважение между учителями и учениками", - пояснил министр.

В Казани эксперимент затронет четыре школы: № 43, 55, 98 и 156. В Набережных Челнах три: № 31, 34 и 55. В Нижнекамске: СОШ № 33 и лицей № 31. В Альметьевске - в СОШ № 21, в Бугульме - гимназию № 7, Елабуге - гимназию № 1, в Лениногорске - в СОШ № 8.

Нынешнее совещание проходит в Набережных Челнах. Его главная тема "Обучение и воспитание: от исторической памяти к технологическому лидерству". В числе участников, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, руководители министерств и ведомств, ректоры вузов, директора школ и педагоги республики.

Напомним, о возвращении в российские школы оценок за поведение ранее заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил "РГ", что этот инструмент направлен не на наказание учеников, а на поощрение тех, кто ведет себя хорошо. Планируется, что новая система будет окончательно внедрена в 2027-2028 годы.