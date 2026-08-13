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Глава Минпросвещения сделал заявление об отмене домашнего задания в российских школах

Lenta.ru

Минпросвещения не планирует отменять домашние задания в российских школах. Такое заявление сделал глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Глава Минпросвещения сделал заявление об отмене домашнего задания в российских школах
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Министр подчеркнул, что домашние задания необходимы российским школьникам для повторения пройденного материала, поэтому их отмена не предусмотрена. При этом он заявил о необходимости менять существующий подход к этому вопросу.

«Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — сказал Кравцов.

Ранее в Минпросвещения заявили, что первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил эту идею. По его словам, это положительно скажется на здоровье младшеклассников.