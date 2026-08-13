Глава Минпросвещения сделал заявление об отмене домашнего задания в российских школах

Минпросвещения не планирует отменять домашние задания в российских школах. Такое заявление сделал глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что домашние задания необходимы российским школьникам для повторения пройденного материала, поэтому их отмена не предусмотрена. При этом он заявил о необходимости менять существующий подход к этому вопросу.

«Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — сказал Кравцов.

Ранее в Минпросвещения заявили, что первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил эту идею. По его словам, это положительно скажется на здоровье младшеклассников.