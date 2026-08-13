Путин поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Знаменского
Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского и пожелал ему доброго здоровья.
Поздравительная телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
"Вы прошли славный боевой путь, участвовали в Сталинградской битве, в освобождении Европы от нацизма и встретили победную весну в Берлине, а после Великой Отечественной войны многие годы честно работали на благо Родины", - говорится в послании.
Российский лидер назвал Знаменского "человеком особой закалки" и поблагодарил его за подвиг на полях сражений.
"Желаю доброго здоровья и всего наилучшего", - добавил глава государства.
По сообщению ТАСС, 13 августа ветерану исполнился 101 год. Во время войны Евгений Знаменский прошел от Сталинграда до Берлина, принимал участие и в Берлинской наступательной операции и приближении к Рейхстагу. Был автоматчиком, артиллеристом-разведчиком.