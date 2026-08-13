Россиянка описала спонтанную встречу с Путиным фразой «в своей манере»

Сибирячка Алена встретила президента России Владимира Путина, когда он спонтанно остановил свой кортеж в Новосибирске 11 августа. Девушка описала общение с главой государства фразой «говорил тихо и спокойно, в своей манере». Ее комментарий приводит портал Ngs.ru.

Она поделилась, что уже три года не живет в Новосибирске, но недавно решила навестить мать. Россиянка возвращалась от подруги и по дороге увидела кортеж Путина.

Девушка подчеркнула, что ей трудно было разобрать сказанное Путиным, поскольку рядом галдели собравшиеся дети.

11 августа Путин в завершение своего визита в Новосибирск остановил кортеж по дороге в аэропорт и поговорил с горожанами. В составе кортежа было около 15 транспортных средств: легковые машины, полицейские автомобили и реанимобиль. Часть дорог в центре Новосибирска временно перекрывали. На опубликованных кадрах было видно, как Путин остановился между заправкой и рестораном быстрого питания Rostic's на одной из улиц и вышел к согражданам. Он стоял в окружении толпы, которая фотографировала его на телефоны, а также охраны. Президента приветствовали дети и подростки.