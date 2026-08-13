Пожившая в Египте россиянка перечислила раздражающие ее мифы о стране

Пожившая несколько месяцев в Египте российская тревел-блогерша Александра Коновалова перечислила раздражающие ее мифы о стране. Об этом она написала в личном блоге.

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Александра отметила, что для проживания выбрала Хургаду. Первый миф, который она выделила, — это уверенность в том, что в арабской стране все местные — обманщики. Такие люди попадаются не только в Египте, подчеркнула она. По словам девушки, она встречала большое количество очень честных, отзывчивых и доброжелательных египтян.

Еще один стереотип, который раздражает россиянку, — это стереотип о том, что в Египте сплошная разруха и бедность. Она рассказала, что туристы часто делают вывод о всей стране после того, как видят лишь пустыри, недостроенные здания и небольшие сувенирные лавки вокруг курортных зон. Она отметила, что рядом с такими районами часто соседствуют современные. «Конечно, бедность в стране тоже есть. Есть неблагополучные кварталы, отдельные районы старой Хургады, окраины городов. Это реальность, отрицать ее бессмысленно», — добавила она.

Также соотечественница заявила, что за все время пребывания в Хургаде она ни разу не почувствовала себя в опасности. Она объяснила это тем, что туристические районы Хургады и Шарм-эш-Шейха существуют благодаря отдыхающим, поэтому вопрос безопасности там очень важен. При этом россиянка одна ездила на автобусе из Каира до Хургады, и у нее остались лишь положительные воспоминания.

По словам россиянки, те, кто считают, что в стране можно отдыхать только по системе «все включено», лишают себя огромной части впечатлений. «Египет — это не только бассейн и пляж. Это Луксор с невероятными храмами, старый Каир, пустыня, монастыри, рынки, современные рестораны, прогулки по обычным районам, где можно увидеть настоящую жизнь страны», — заключила она.

Ранее российская туристка побывала на египетском курорте Хургада и пожаловалась на условия в местном отеле. Соотечественница возмутилась, что там «нуж­но бы­ло бо­роть­ся за еду».