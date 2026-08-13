Направления русистики в польских университетах сохранились, однако лимиты приёма студентов заметно уменьшились, рассказал один из преподавателей Варшавского университета.

© РИА Новости

Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, сегодня в Польше действует порядка восьми–двенадцати вузов с программами по русистике или близкими к ней направлениями. Среди них — Варшавский, Ягеллонский, Гданьский, Жешувский университеты и ряд других.

Собеседник агентства уточнил, что после 2022 года наборы на русистику во многих учебных заведениях сократились, некоторые кафедры реорганизовали. При этом вырос интерес к украинистике, белорусистике и восточнославянским исследованиям.

В программах русистики больше внимания стали уделять современной политике, обществу и переводу, а не только классической литературе и культуре.

«Наборы на русистику во многих вузах сократились; некоторые кафедры были реорганизованы», — рассказал он.

По подсчётам преподавателя, в 2026 году набор на бакалавриат с профилем по русистике ведут примерно восемь–десять университетов. Точную сумму бюджетных мест по всей стране назвать сложно, так как не все вузы опубликовали лимиты.

В Варшавском университете — 78 мест, в Гданьском — 25. С учётом прежнего лимита Ягеллонского университета в 80 мест общее число может достигать примерно 183.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет помогать Украине «бить москаля». Он назвал это «стратегическим интересом» Варшавы.

Как отметил Telegram-канал RT, поляки в сети раскритиковали своего президента за «украинофильскую» позицию.