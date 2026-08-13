Минпросвещения ограничило время учебы во вторую смену

Обучение во вторую смену в российских школах теперь возможно лишь для учеников вторых–четвёртых и шестых–восьмых классов, а занятия должны завершаться не позднее 19:00, следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Как уточняется, проведение нулевых уроков и организация обучения в три смены не предусмотрены.

«Учебные занятия во вторую смену завершаются не позднее 19.00», — говорится в рекомендациях.

Отдельно указано, что для остальных классов — первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых — вторая смена не предусмотрена.

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