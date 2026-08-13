"Новые люди" предложили отменить уроки по субботам в школах

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ограничить учебную неделю в школах пятью днями и проводить в субботу только внеурочные мероприятия. Соответствующее обращение направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС.

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Авторы инициативы предложили распространить на всех школьников порядок, который с 1 сентября будет действовать для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них урочные занятия будут проходить пять дней в неделю, а в субботу разрешат проводить внеурочную деятельность. На данный момент школы сами выбирают между пятидневной и шестидневной учебной неделей.

Однако, по мнению депутатов, занятия по субботам могут приводить к накоплению хронической усталости и негативно влиять на здоровье учащихся. До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник.

Специалист уточнил, что в школах с пятидневной учебной неделей обучение продлится с 1 по 4 сентября, а в школах с шестидневной учебной неделей — с 1 по 5 сентября. Как сказал Машаров, продолжительность учебной недели определяется самими образовательными учреждениями, однако нагрузка не должна превышать установленные нормативы.