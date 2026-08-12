Путин отреагировал на смерть актрисы и балерины Трубниковой

Президент Владимир Путин отметил выдающийся талант и достоинство скончавшейся накануне артистки Натальи Трубниковой и выразил глубокие соболезнования ее родным и близким.

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки близким умершей артистки Натальи Трубниковой, сообщается на сайте Кремля. Она ушла из жизни накануне в возрасте 71 года после тяжелой борьбы с болезнью Альцгеймера.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Натальи Евгеньевны Трубниковой. Она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Искренность, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высокое признание и непреходящую зрительскую любовь», – говорится в обращении президента.

Он подчеркнул многолетнюю преданность актрисы искусству и Московскому музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко. Также Владимир Путин добавил, что мастерство артистки навсегда останется в памяти коллег и многочисленных поклонников. Светлая память о ней сохранится в сердцах всех почитателей таланта. отметил президент.

Наталья Трубникова родилась в Москве в 1955 году и с ранних лет занималась хореографией. Окончила хореографическое училище при Большом театре и балетмейстерский факультет ГИТИСа. В кино она дебютировала в 1976 году в роли капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в фильме «12 стульев». Широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в картине «31 июня», а также яркие работы в других известных отечественных фильмах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне советская актриса и балерина Наталья Трубникова ушла из жизни в возрасте 71 года. В прошлом году президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

Глава государства также направил слова поддержки родным заслуженной артистки Нины Гребешковой после ее кончины.