Садальский рассказал, как Моргунова выглядела перед смертью

Легендарный диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова скончалась два года назад. Народной артистке России было 84 года.

Как рассказала помощница Моргуновой, Светлана Михайловна умерла от остановки сердца, последние мгновения она провела дома. Стас Садальский уверен, что если бы не ужасная трагедия, диктор прожила бы еще много лет. Дело том, что в 2020 году Моргунова похоронила сына.

"На четыре года она пережила своего любимого сына, да, в общем, и не пережила, а доживала. Максим стал одной из первых известных жертв ковида в нашем близком окружении, помню, какой это был шок для всех, именно после его смерти вдруг все испугались и запаниковали. Свету я знал хорошо, Максима не очень, но видел, как он любил мать, он был безмерно добрым человеком и лучшим из сыновей", — поделился Садальский.

Артист рассказал, что в последнее время Светлана Михайловна чувствовала себя неважно – так на ней сказалась потеря наследника. Садальский отметил, что смерть ребенка превратила блистательного диктора и символ советского телевидения в маленького печального призрака, у которого уже не оставалось сил на то, чтобы дышать полной грудью.