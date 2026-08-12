Россиянин прыгнул с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии

Житель Хабаровска Алексей Пыхов прыгнул с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии. Кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

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Россиянин принял участие в международном соревновании по бейсджампингу Terengganu International Basejump Challenge. Всего в состязании приняли участие 100 человек. При этом Пыхов прыгнул со здания 14 раз и занял второе место.

Уточняется, что из-за ветра отменили прыжки, однако хабаровчанин решился взять триколор и спрыгнуть снова. Воздух направлял мужчину в сторону моря, но в результате спортсмен приземлился на поляне.

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