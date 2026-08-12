Самыми тиражируемыми книжными авторами стали Джейн и Достоевский

Самыми тиражируемыми авторами, как и год назад, остаются Анна Джейн (Анна Потапкина) и Федор Достоевский. Таковы данные статистики Российской книжной палаты за первую половину 2026 года. Статистические данные учитываются на основе сведений о зарегистрированном обязательном экземпляре изданий. На третьем месте - Стивен Кинг.

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Феномен Анны Джейн литературные критики пытаются разгадать уже несколько лет. Перу Анны Джейн принадлежат более 50 книг - "Мой идеальный смерч", "Белые искры снега", "Музыкальный приворот". Почему же книги писательницы так популярны?

Возможно, причина в том, что в классических произведениях подростки сегодня не находят той страстной любви, эмоций, которые они переживают здесь и сейчас. Среди авторов детской литературы по тиражам лидируют мастер терапевтических сказок Елена Ульева, затем современный поэт Андрей Усачев и поэт на все времена Корней Чуковский.

С января по июнь 2026 года суммарный тираж выпущенных изданий (книг и брошюр) составил 150,8 млн экземпляров против 172,5 млн экземпляров в первые шесть месяцев прошлого, 2025 года.

В первой половине 2026 года зарегистрированы издания, переведенные с 97 языков народов мира, в том числе с 52 языков народов РФ. Среди таких изданий по-прежнему лидируют книги, переведенные с английского языка. В первом полугодии 2026 года их было выпущено 4355. Далее следует французский язык - 714 изданий, затем немецкий - 601, японский - 421.