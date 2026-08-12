В ГД предложили отменить шестидневную учебную неделю в школах

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым предложили ограничить учебную неделю в школах пятью днями и проводить в субботу только внеурочные мероприятия. Письмо, направленное главе Роспотребнадзора Анне Поповой, есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, с 1 сентября этого года вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования, которые содержат специальное ограничение продолжительности учебной недели - урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна будет организовываться по пятидневной учебной неделе, а в субботу возможны организация и проведение внеурочной деятельности.

"Федеральное санитарное регулирование уже исходит из необходимости пятидневной урочной недели для отдельных категорий учащихся. Представляется целесообразным распространить данный подход на всех обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в обращении.

Сейчас школы могут выбирать - вводить пятидневную или шестидневную учебную неделю, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. Однако, по мнению авторов обращения, шестидневный режим обучения часто приводит к накоплению хронической усталости у учащихся и негативно влияет на их здоровье.

Депутаты предлагают разрешить проводить в субботу только культурные, спортивные и иные воспитательные мероприятия, не являющиеся обязательными учебными занятиями.