За сбор каких грибов предусмотрен штраф

В Подмосковье начался грибной сезон. Однако за сбор некоторых грибов гражданам придется заплатить штраф, об этом напомнила юрист Елена Рудакова.

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В Красную книгу Московской области занесены саркосома шаровидная, спарассис курчавый (грибная капуста), трутовик разветвленный (трутовик зонтичный), грифола курчавая (гриб-баран), каштановый гриб, полубелый гриб, дубовик оливково-бурый, дубовик крапчатый, боровик укореняющийся и другие.

По словам юриста, сбор грибов также запрещен в заповедниках, национальных парках, заказниках и других особо охраняемых природных территориях.

— Административная ответственность наступает, если нарушение совершено по неосторожности или из-за незнания статуса гриба, — напомнила специалист в беседе с Regions.

В лесах Шатурского округа Московской области грибники все чаще стали находить Мутинус Равенеля. Это гриб, который также известен как «сморчок вонючий» или «веселка вонючая». Что это за гриб, не опасен ли он и можно ли собирать обычные грибы, которые растут с ним рядом, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.