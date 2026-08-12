Гоблин обратился к Онищенко со словами «спасите нас»

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков обратился к академику РАН, бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко с просьбой обратить внимание на продажу биологически активных добавок (БАД) на маркетплейсах. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Кто отвечает за последствия, которые случились с девочкой, мальчиком, дядьенькой, тетенькой? (...) Эта дрянь в руки и организмы граждан вообще попадать не должна», — сказал Гоблин, комментируя новости о том, что в БАДах для похудения с маркетплейсов обнаружили сильнодействующее вещество с опасными побочными эффектами.

По словам Пучкова, все биологически активные добавки должны проходить проверку перед тем, как поступят в продажу.

«Где наш врач Онищенко? (...) Врач Онищенко, спасите нас от этих негодяев, [продающих такие препараты]», — добавил Гоблин.

Ранее в августе стало известно, что в БАДах для похудения, продававшихся под американскими и европейскими брендами на маркетплейсах, нашли сильнодействующее вещество сибутрамин. Отмечалось, что в России препараты с ним продаются только по рецепту, так как оно вызывать тяжелые проблемы с психикой и сердечно-сосудистой системой.