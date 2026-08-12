Стали известны подробности прощания с Натальей Трубниковой

Актрису и балерину Наталью Трубникову, скончавшуюся 11 августа в возрасте 71 года, похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Могила артистки будет расположена рядом с местом захоронения её супруга, сообщили ТАСС родственники Трубниковой.

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По словам членов семьи, церемония прощания предварительно запланирована на пятницу или субботу — 14 или 15 августа. Точная дата и время пока не определены.

Ранее Союз театральных деятелей России выразил соболезнования родным и близким артистки. Обращение, подписанное председателем организации Владимиром Машковым, было опубликовано на официальном сайте Союза.

Наталья Трубникова получила широкую известность благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «31 июня». Кроме того, она была балериной и выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.