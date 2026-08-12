Фермер Уолкер объяснил интерес миграционной службы к своей семье

Живущий на Алтае фермер Джастас Уолкер объяснил интерес миграционной службы к своей семье прошлогодним штрафом за несвоевременное уведомление о проживании в России.

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Семья Джастаса Уолкера в прошлом году была оштрафована на 2 тыс. рублей за нарушение миграционного законодательства, пояснил фермер РИА «Новости».

«Весь вопрос поднялся по штрафу, который мы получили в прошлом году. Там 2 тыс. рублей штраф за несвоевременное подтверждение проживания в РФ», – сообщил Уолкер.

По словам фермера, проблема возникла из-за двухмесячной поездки в Америку, в результате которой были пропущены установленные законом сроки. Мужчина подчеркнул, что назначенный штраф уже оплачен.

Правоохранительные органы вызывали американца в миграционную службу для дачи разъяснений. На фоне слухов о депортации фермер покупал авиабилеты в Турцию. Позже полиция урегулировала правовой статус членов семьи сыровара.