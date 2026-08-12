Мэр Сочи обратился к жителям города на фоне проблем с бензином

В Сочи оперативный штаб контролирует топливную ситуацию. На данный момент топлива достаточно для покрытия минимальных потребностей жителей и гостей города. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

По его словам, в Сочи пик летнего сезона, и каждый день прибывают тысячи туристов на автомобилях и возвращаются в свои города.

"Кроме того, скопления машин у АЗС осложняют дорожную обстановку. Пожалуйста, пользуйтесь электричками для передвижения по городу - это быстро, удобно и надежно", - написал Прошунин в своем канале а МАХ.

Так, на автозаправочных станциях продолжают действовать ограничения. Они предоставляют не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на автомобиль, а на трассах лимиты увеличены до 50 и 200 литров соответственно.

А на АЗС другой сети допустимый объем составляет до 40 литров бензина и 60 литров дизеля. При достижении минимального суточного объема на фоне повышенного спроса оператор ограничивает продажу топлива физическим лицам, продолжая обслуживать юрлица.

Сейчас на 15 из 52 работающих автозаправок обеспечиваются горючим по картам общественный транспорт, спецтранспорт экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также других учреждений, от которых зависит жизнеобеспечение города.

"Призываю не поддаваться негативным настроениям. Мы прорабатываем несколько вариантов скорейшей стабилизации ситуации с учетом курортного сезона и скорого старта учебного года", - продолжил глава курорта.

Напомним, новые перебои с бензином в Сочи снова начались в минувшие выходные.