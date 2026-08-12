Сергей Минаев заявил, что у женщин нет шанса в современном обществе

Писатель и телеведущий Сергей Минаев считает, что у большинства женщин нет шанса достичь успеха и богатства в жизни без денег и происхождения. Об этом он порассуждал на подкасте «Книжный клуб «Малева»» на VK Видео.

Минаев отметил, что современные женщины получили больше прав, но у них все еще мало возможностей для реализации без мужчины или обеспеченной семьи. Телеведущий усомнился, что социальный лифт работает сейчас. Писатель привел в пример девушек, которые родом из провинций.