Российского участника СВО захоронили в двух разных местах

В Кемеровской области участника специальной военной операции (СВО) на Украине захоронили в двух разных местах. Об этом пишет издание NGS42.RU.

Два одинаковых надгробия, расположенных на удалении друг от друга, заметили жители Прокопьвска во время субботника. Причем одно из мест захоронения, как указывают очевидцы, более свежее и на нем установлен крест, а на другом — памятник с оградкой.

Уточняется, что на табличках указана идентичная информация об одном и том же человеке. Различались только даты смерти: в одном случае — сентябрь, а во втором — октябрь 2024 года.

В администрации Прокопьевска ситуацию подтвердили. Чиновники начали проверку и попытаются выяснить, почему так получилось.

Ранее жители Кемеровской области заявили о затопленных могилах участников СВО. Чиновники ответили, что к подтоплению привели особенности рельефа. По их словам, там уже установили систему водоотведения.