$8395.78

Российского участника СВО захоронили в двух разных местах

Lenta.ruиещё 2

В Кемеровской области участника специальной военной операции (СВО) на Украине захоронили в двух разных местах. Об этом пишет издание NGS42.RU.

Российского участника СВО захоронили в двух разных местах
© ТАСС

Два одинаковых надгробия, расположенных на удалении друг от друга, заметили жители Прокопьвска во время субботника. Причем одно из мест захоронения, как указывают очевидцы, более свежее и на нем установлен крест, а на другом — памятник с оградкой.

Уточняется, что на табличках указана идентичная информация об одном и том же человеке. Различались только даты смерти: в одном случае — сентябрь, а во втором — октябрь 2024 года.

В администрации Прокопьевска ситуацию подтвердили. Чиновники начали проверку и попытаются выяснить, почему так получилось.

Ранее жители Кемеровской области заявили о затопленных могилах участников СВО. Чиновники ответили, что к подтоплению привели особенности рельефа. По их словам, там уже установили систему водоотведения.