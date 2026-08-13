Сдавшие ЕГЭ на 300 баллов выпускники не прошли на бюджет в вузы РФ

В 2026 году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьники показали феноменальные результаты. Число стобалльников выросло и набрала 500 баллов. На этом фоне абитуриенты по всей стране начали жаловаться, что не проходят конкурс в ведущие вузы даже с максимальными баллами за три экзамена, так как все бюджетные места на ряде направлений заняли победители и призеры олимпиад, поступающие без вступительных испытаний, а в ряде случаев — вообще без учета баллов ЕГЭ. Родители, выпускники и педагоги заговорили о том, что превосходные результаты экзаменов, к которым школьники готовятся годами, перестали быть гарантией поступления в вуз. Как изменились механизмы поступления в российские вузы и носят ли проблемы с распределением бюджетных мест массовый характер — в материале «Ленты.ру».

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«Мы оказываемся в довольно тяжелой ситуации»

О проблемах с поступлением стобалльников в вузы широко заговорили после подведения итогов приемной кампании 2026 года в начале августа. Ректоры ведущих российских вузов отметили тенденцию: конкуренция стобалльников и олимпиадников при поступлении растет. На некоторых востребованных направлениях подготовки бюджетные места общего конкурса полностью заняли абитуриенты с правом БВИ, то есть без вступительных испытаний.

Ситуация складывается так, что победители олимпиад занимают почти все бюджетные места, поэтому нам стоит подумать, как регламентировать или квотировать поступающих по этой линии, чтобы создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем и ребятам, сдавшим ЕГЭ на 300 баллов, не отказать в возможности поступления. Мы оказались в довольно тяжелой ситуации Анатолий Торкунов ректор МГИМО

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов сообщил, что на 17 направлениях, в том числе на программах по лингвистике, экономике, менеджменту и международным отношениям олимпиадники заняли все бюджетные места. В МГТУ имени Баумана олимпиадники полностью заполнили направление «Ядерные реакторы и материалы». Также Финансовый университет. Ректор вуза Станислав Прокофьев пообещал выделить ему грант на получение образования.

Как поступить в вуз без ЕГЭ При помощи права БВИ, то есть без вступительных испытаний. Это значит, что абитуриента зачисляют в вуз вне общего конкурса без сдачи вступительных испытаний и учета ЕГЭ. Право БВИ не связано с отдельными или целевыми квотами — выпускники, получившие преимущество, поступают в общем порядке. Право на БВИ дают олимпиады двух типов. Первый тип — Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), самая престижная. Ее победители и призеры автоматически получают БВИ в любой вуз на профильное направление, им не нужно подтверждать льготу баллами ЕГЭ. Второй тип — так называемые перечневые олимпиады, список которых ежегодно утверждает Минобрнауки (в 2026 году их 83). Здесь условия строже: победителю или призеру нужно сдать ЕГЭ по профильному предмету минимум на установленный вузом порог (чаще всего 75 баллов), иначе льгота не сработает. При этом право на БВИ можно использовать только один раз — для одного вуза и одной конкретной программы. Кроме того, БВИ дают чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр, но только при поступлении на спортивные специальности. Олимпиады из списка делятся на три уровня. Первый уровень дает право на БВИ в большинстве вузов, второй — 100 баллов за ЕГЭ, третий — только дополнительные баллы при поступлении. Но каждый университет сам решает, какую олимпиаду и на каких условиях засчитывать: одна и та же победа может дать льготу в одном вузе и быть бесполезной в другом. Например, призерство в олимпиаде «Высшая проба» в 2026 году дает право на БВИ в НИУ ВШЭ (вуз-организатор), тогда как в МГИМО эта победа не дает права на БВИ — максимум, что можно получить, это 100 баллов за профильный ЕГЭ (при условии сдачи экзамена не менее чем на 75 баллов). Диплом любой олимпиады действует четыре года. Это значит, что девятиклассник может участвовать в олимпиаде, рассчитанной на 10-11-й классы, и использовать диплом при поступлении после 11-го класса (через два года) и даже позже, пока не истекут четыре года. Для участников СВО этот срок замораживается на время службы.

«Родители были в шоке»

Серьезная конкуренция олимпиадников и тех, кто получил высокие баллы за ЕГЭ, складывается только в ведущих вузах на отдельных направлениях подготовки, отметила в разговоре с «Лентой.ру» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Например, такая ситуация сложилась в IT-специальностях.

Не поступил туда, куда хотел, выпускник 2026 года Иван (имя изменено) с 395 баллами за ЕГЭ. Он получил 100 баллов по русскому языку, профильной математике и физике и 95 баллов — по информатике. В разговоре с «Лентой.ру» он признался, что подготовку к поступлению начал в 10-м классе, и на нее уходило много времени.

«Прошел не туда, куда изначально хотел, когда только начинал готовиться. Хотел изначально в МФТИ на прикладную математику и информатику, но поступил на прикладную математику и информатику в МГУ», — рассказал Иван.

По словам выпускника, на многих направлениях, куда он подавал документы, все бюджетные места занимали олимпиадники

Например, в последний день перед закрытием конкурсных списков, как рассказал Иван, в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на каждом из направлений специальности «Информатика и вычислительная техника» все бюджетные места заняли олимпиадники, а на направление «Прикладная математика и информатика» по ЕГЭ смог поступить только один человек — он набрал 310 баллов.

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) сложилась почти такая же ситуация: на направлениях «Прикладная математика и информатика» и «Информатика и вычислительная техника» мест для школьников, поступающих по ЕГЭ, в принципе не осталось. Перед закрытием конкурсных списков так же обстояли дела в двух других престижных вузах, которые Иван рассматривал для поступления.

Неприятно, конечно, было узнать, что на направлении, куда я изначально хотел, мест нет. Очень неприятно. Обидно, что ты набрал максимальные баллы по ЕГЭ, но не можешь поступить туда, куда хочешь Иван выпускник 2026 года

С похожей проблемой столкнулся выпускник Максим (имя изменено), который тоже подавал документы на специальности, связанные со сферой информационных технологий. Изначально он получил 98 баллов по профильной математике, но решил ее пересдать и получил максимальное количество баллов. В итоге суммарно Максим получил 300 баллов — на максимум, помимо математики, он сдал информатику и русский язык.

Выпускник поступил на факультет программной инженерии и компьютерной техники в Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге. По его словам, из 124 бюджетных мест на этом направлении 105 заняли победители олимпиад. В результате в общем конкурсе осталось 19 мест, из-за чего проходной балл был очень высоким — 299.

За несколько часов до закрытия конкурсных списков с 300 баллами за ЕГЭ и дополнительными баллами за золотую медаль Максим не проходил на направления «Разработка программного обеспечения» в ИТМО, на «Программную инженерию» в МГТУ имени Баумана, на «Программную инженерию» и «Естественные и компьютерные науки» в МФТИ

«С каждым годом олимпиадников становилось все больше, и в этом году все дошло до точки максимума, — считает Максим. — У олимпиад есть проблема, которая заключается в том, что некоторые нечестно выполняются. Не как ЕГЭ — под камерами, с проверяющими, а дистанционно с прокторингом. Это дает возможность для списывания. А потом олимпиадник занимает в вузе место человека, который сдавал ЕГЭ честно и получил высокие баллы».

По словам Максима, его родители были в шоке из-за того, что ему не удается поступить на некоторые направления. Выпускник отметил, что в 2026 году сильно выросли проходные баллы на многие направления подготовки.

По другим направлениям подготовки опрошенные «Лентой.ру» выпускники 2026 года, которые получили максимальное количество баллов за ЕГЭ, смогли поступить на желаемые профили в ведущих вузах. Например, Ирина (имя изменено) с максимальными баллами за ЕГЭ по русскому, химии и биологии без проблем прошла на лечебный факультет РНИМУ имени Пирогова, а Александр (имя изменено) был зачислен на факультет специального машиностроения в МГТУ имени Баумана.

«Я прошел на бюджет во все вузы, в которые подавал документы. Мне удалось поступить на желаемое направление, но стоит учитывать, что у меня максимальный балл при поступлении (300 за три предмета и 10 за индивидуальные достижения), сдан четвертый предмет на 98 баллов, что тоже играет роль. Также у меня много достижений, за которые дают дополнительные баллы, что влияет на определение позиции в конкурсном списке при равном количестве баллов», — объяснил абитуриент.

«Сбой системы здесь налицо»

Ситуация с олимпиадами назревала не первый год и обострилась именно сейчас из-за нескольких факторов, считает заслуженный учитель России Александр Снегуров. По его словам, острое звучание проблема приобрела на общем фоне тревожности и беспокойства абитуриентов и их родителей, а также из-за встречи нескольких потоков: успехов школьников на олимпиадах, хороших результатов ЕГЭ по всей стране и увеличения числа льготников, поступающих по квоте.

Сбой системы здесь налицо. Причем этот сбой рикошетом ударил по всей системе образования. Конечно, с такой реальностью мириться недопустимо. Люди, набравшие максимальное количество баллов, согласились участвовать в системе ЕГЭ, и она же, можно сказать, огрела их по лбу, ошарашила и возмутила. Люди действовали в рамках стандарта и парадигмы, приняли ее -- и выяснилось, что эта схема их предала Александр Снегуров заслуженный учитель России

По мнению Снегурова, ситуация обнажила неоспоримую архаичность системы. ЕГЭ, как отметил педагог, должен стать одной из альтернативных форм аттестации или же должен быть полностью упразднен. Реформирована также должна быть система олимпиад, потому что до сих пор вызывает вопросы чистота подведения их итогов, уверен педагог.

«Если у нас образовалось такое число детей с высокими результатами по ЕГЭ и олимпиадам, а также выросло число льготников, значит, надо вузам раскрыть двери, потому что в школе тут уже ничего мы не подкрутим. Мы идем по навязанным моделям — олимпиады или ЕГЭ», — указал педагог.

«Не рассчитывайте на ЕГЭ»

На фоне роста числа победителей и призеров олимпиад в России активно развиваются школы по подготовке к ним с лозунгами «Не рассчитывайте на ЕГЭ». Уже с лета некоторые онлайн-школы начинают запись на курсы с «олимпиадными тренерами» на новый учебный год. Они заявляют, что олимпиады — самый легкий способ поступить в вуз мечты, и для победы в олимпиаде не нужно быть гением.

Те, кто готовит детей к олимпиадам, указывают на их преимущество перед ЕГЭ: школьник за год может поучаствовать в 14 олимпиадах и стать призером или победителем одной из них, в то время как на ЕГЭ дается лишь одна попытка, не считая права на одну пересдачу.

«Большинство даже не понимают, что олимпиады — это небо и земля по сравнению с ЕГЭ и огромное преимущество перед поступлением. Например, по истории есть 15 олимпиад — если вы переходите в 9 класс, то у вас есть три года [для участия в олимпиадах]. За это время вы можете поучаствовать в 45 олимпиадах, и любая из этих олимпиад уже дает право БВИ», — говорит преподаватель одной из таких онлайн-школ в ролике из социальных сетей.

Риторика тех, кто готовит школьников к олимпиадам и отрицает итоговые экзамены как способ гарантированно поступить на бюджет, говорит о том, что олимпиадное движение превратилось в альтернативу ЕГЭ и получило конфликтный трек, считает заслуженный учитель России Александр Снегуров.

И для стобалльников, и для олимпиадников надо сделать все, чтобы и тех, и других ребят зачислить за счет бюджетных средств. Это наша талантливая молодежь, и между ними конкуренция действительно совсем не нужна Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ

Отменить ЕГЭ нельзя усложнить

После скандала с зачислением олимпиадников прозвучала идея изменить в России подход к учету олимпиад при поступлении в вузы. Советник президента Елена Ямпольская выразила мнение, что Минпросвещения оптимизирует перечень олимпиад, подчеркнув, что важно быть уверенными в их полной прозрачности. Вариант решения проблемы также увидели в полной отмене ЕГЭ и его замене на государственную итоговую аттестацию, при том что в Рособрнадзоре не раз исключали эту возможность и объясняли это отсутствием достойной альтернативы.

Помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко, в свою очередь, предложил более радикальный подход: усложнить задания ЕГЭ и отменить часть олимпиад. По его словам, в России наблюдается тенденция, когда большое количество школьников перемещаются в верхнюю границу конкурсных списков, набирая максимальное число баллов на экзаменах, но при этом не могут поступить в вуз.

Не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача — это определить уровень всех ребят и распределение по этим уровням. Когда все перемещаются в верхнюю границу, тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. Да, баллы уменьшатся, но не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнились задачи Андрей Фурсенко бывший министр образования и науки России

Какие существуют льготы при поступлении При поступлении на бюджет в российские вузы действует три типа льготных квот. Целевая квота — это бюджетные места, которые государство выделяет под кадровые запросы работодателей. В отличие от других квот, здесь абитуриент заключает договор с заказчиком (предприятием, больницей, школой или госструктурой), поступает на бюджет и после выпуска обязан отработать у заказчика от 3 до 5 лет. Целевое обучение не отменяет ЕГЭ: для поступления нужны результаты экзаменов. Особая квота — не менее 10 процентов бюджетных мест на каждой специальности. Право на нее имеют инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, дети-сироты, ветераны боевых действий, а также инвалиды вследствие военной травмы. Статус подтверждается через медико-социальную экспертизу. Внутри квоты есть конкурс: если желающих больше, чем мест, зачисляют тех, у кого выше баллы ЕГЭ. Отдельная квота — еще 10 процентов мест для следующих категорий: участники СВО и их дети; дети ветеранов боевых действий (включая Афганистан, Сирию и другие зарубежные конфликты); вдовы (не вступившие в новый брак) погибших участников СВО; дети медицинских работников, умерших от COVID-19 при исполнении обязанностей. Дети Героев России и обладателей трех орденов Мужества поступают без экзаменов в рамках этой квоты. Здесь, как и в особой квоте, тоже есть конкурс при превышении числа заявлений. Особую и отдельную квоту можно использовать только один раз — для одного вуза и одной программы, но их можно совмещать с преимущественным правом зачисления. Преимущественное право зачисления применяется, если у двух абитуриентов совпадают все баллы, — тогда предпочтение отдают тем, у кого это право есть. В эту категорию входят дети-сироты, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, чернобыльцы и граждане до 20 лет с одним родителем-инвалидом I группы при низком доходе.

По мнению профессора ВШЭ Абанкиной, вводить квоты для олимпиадников, которые уже действуют для льготных категорий поступающих, может быть опасно, потому что победители и призеры олимпиад, которых готовы взять многие вузы мира, могут получить зарубежную стипендию и уехать из страны туда, где им создадут специальные условия.

«Нужно постараться взять олимпиадников и тех, кто получил высокие баллы. Возможно, следует расширить прием на те программы, куда был очень серьезный конкурс, или же предложить схожие по тематике образовательные программы высокого качества в том же университете или в другом высшем учебном заведении», — считает профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Если же будут введены квоты для олимпиадников, то, по мнению Абанкиной, «риски потери таких ребят у нас велики».

«Лента.ру» направила в Минпросвещения и Рособрнадзор запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с бюджетными местами в вузах для блестяще сдавших ЕГЭ выпускников.