Санкт-Петербург передаст Гаване машины скорой помощи

В Гаване прошла церемония подписания документов, которая завершила передачу администрацией Санкт-Петербурга Кубе в качестве гуманитарной помощи четырех автомобилей, три из которых — машины скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

В Гавану для этого прибыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий. В церемонии также участвовал губернатор Гаваны Янет Эрнандес Перес и первый замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Карлос Мендес.

Омельницкий напомнил, что оказать помощь Кубе поручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего визита в карибскую республику осенью 2025 года. Вице-губернатор Петербурга выразил уверенность, что машины смогут внести вклад в укрепление системы здравоохранения Кубы и помочь кубинским медикам спасать человеческие жизни.

Омельницкий подчеркнул, что его визит на Кубу совпадает в одно время с празднованием здесь 100-летия со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Он назвал этот факт «важным», поскольку Кастро «является для россиян символом несгибаемой воли, патриотизма и героизма». Омельницкий указал, что передача автомобилей Гаване — это акт солидарности. Он добавил, что для Кубы важна поддержка со стороны Петербурга «в столь трудное время для кубинцев».

Ранее Путин заявил о солидарности РФ с кубинским народом.