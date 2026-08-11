Ошибка Волочковой: как добиться компенсации при опоздании на рейс

Есть некоторые случаи опоздания на самолет, которые можно обжаловать, заявил НСН Олег Пантелеев. Чаще всего пассажир сам несет риски за опоздание на самолет, но форс-мажоры в аэропорту и дорогие тарифы позволяют добиться компенсации, рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

10 августа балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова должна была улететь на Мальдивы вместе со своим директором, но она не успела на посадку. По ее словам, в этом была виновата авиакомпания, а по объяснениям сотрудников «Аэрофлота», причиной опоздания стала задержка Волочковой в ресторанной зоне. Пантелеев объяснил, что делать россиянам в случае опоздания на посадку.

«По самому дорогому тарифу есть возможность либо поменять даты и время вылета без штрафа, либо вернуть в полном объеме средства, потраченные на билет. Если это невозвратный тариф, то все риски и потери достанутся пассажиру. Но если пассажир не по своей вине опоздал на рейс, имеет смысл обратиться к представительству авиакомпании. Она может отправить его следующим рейсом без дополнительной оплаты. К сожалению, как показывает практика, такой исход случается далеко не в 100% случаев опозданий. Такая компенсация возможна только из-за форс-мажора прямо в аэропорту, а если кто-то приехал за час до вылета и не успел или где-то забыл о времени, то ничего не добиться. Авиакомпании и аэропорты не зря просят прибывать заранее и оповещают пассажиров о возможных проблемах», — отметил он.

Ранее в соцсетях широко обсуждалось видео из аэропорта Шереметьево, на котором две девушки на каблуках пытались догнать самолет прямо на взлетной полосе. Выяснилось, что они опоздали на посадку на рейс в Бодрум, куда собирались полететь на свадьбу к родственнице. После забега их задержали и оштрафовали на две тысячи рублей, уточняет «Радиоточка НСН».