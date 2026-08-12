Исследование: 56% россиян предпочитают бумажные книги электронным

Несмотря на сокращение тиражей печатных изданий, большинство россиян по-прежнему предпочитают бумажные книги. Такой вывод следует из опроса сайта KP.Ru, в котором приняли участие 800 человек.

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Согласно исследованию, бумажный формат выбрали 56% респондентов. По их словам, ни электронные устройства, ни аудиокниги не способны заменить привычное ощущение от чтения и атмосферу настоящей книги.

"Только бумажный формат. Раньше читала электронные книги, но все равно вернулась к бумажным", - рассказала одна из участниц опроса.

При этом 26% участников исследования отдают предпочтение электронным книгам. Они объясняют свой выбор более доступной стоимостью, возможностью хранить сотни произведений на одном устройстве и удобством в поездках.

"Больше 20 лет читаю только электронные книги. Покупать бумажные слишком дорого, да и хранить их негде", - отметил один из респондентов.

Аудиокниги регулярно слушают 10% опрошенных. Чаще всего этот формат выбирают те, кто хочет совмещать чтение с работой, домашними делами или поездками.

"Люблю аудиокниги, они для меня как фон, пока я работаю руками", - поделилась участница исследования.

Еще 1% респондентов сообщили, что пользуются всеми форматами книг, а 7% признались, что вовсе не читают и не слушают книги.