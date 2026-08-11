Полный переход на электронные медкнижки отложили до 2027 года
Полный переход на электронные медицинские книжки отложен до 2027 года, следует из соответствующего приказа Минздрава России.
Полностью перейти на электронные личные медицинские книжки в России планировали с 1 сентября 2026 года, однако теперь этот срок отложен до 2027 года. Кроме того, в медкнижки добавили информацию о поле и гражданстве человека. В целом же электронные медкнижки начали вводить с сентября 2023 года.
Напомним, что личная медицинская книжка нужна при трудоустройстве на работу по определенным специальностям, например если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами (в пищевых и перерабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, пищеблоках, организациях общественного питания и так далее). Также медкнижка нужна при устройстве на работу в организации, связанные с воспитанием и обучением детей, коммунальным обслуживанием населения и так далее.
Ранее эксперты рассказали "РГ", что лучше всего сохранить обе формы медкнижки - бумажную и электронную, хотя бы в период адаптации к нововведениям.