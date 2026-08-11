Полный переход на электронные медкнижки отложили до 2027 года

Полный переход на электронные медицинские книжки отложен до 2027 года, следует из соответствующего приказа Минздрава России.

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Полностью перейти на электронные личные медицинские книжки в России планировали с 1 сентября 2026 года, однако теперь этот срок отложен до 2027 года. Кроме того, в медкнижки добавили информацию о поле и гражданстве человека. В целом же электронные медкнижки начали вводить с сентября 2023 года.

Напомним, что личная медицинская книжка нужна при трудоустройстве на работу по определенным специальностям, например если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами (в пищевых и перерабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, пищеблоках, организациях общественного питания и так далее). Также медкнижка нужна при устройстве на работу в организации, связанные с воспитанием и обучением детей, коммунальным обслуживанием населения и так далее.

Ранее эксперты рассказали "РГ", что лучше всего сохранить обе формы медкнижки - бумажную и электронную, хотя бы в период адаптации к нововведениям.