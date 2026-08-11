Под Псковом нашли славянский амулет-гребень

В Псковской области участники археологической школы нашли редкий славянский амулет-гребень, который мог использоваться как оберег от болезней и нечистой силы. Об этом сообщается в группе археологической школы «Горожане-2026» в соцсети «ВКонтакте».

Амулет-гребень, относящийся к эпохе викингов, был найден практически на склоне площадки памятника — поселения у деревни Горожане. Бронзовая подвеска имеет характерное ушко для подвешивания в центральной части, а в верхней части изображены две головы животных, повернутые затылками друг к другу.

Исследователи отмечают, что такие амулеты изначально были распространены у финно-угорских народов, а затем их переняли славяне. Целые амулеты-гребни древнерусского времени встречаются крайне редко, и для поселения Горожане это первая подобная находка. Археологический памятник у деревни Горожане был открыт в 2016 году и считается уникальным торгово-ремесленным поселением эпохи викингов, связанным с участком пути «из варяг в греки». В X–XI веках здесь жили славяне и скандинавы, а мощный культурный слой сохранился до наших дней. Проект летней полевой археологической школы «Горожане-2026» реализуется при поддержке министерства молодежной политики Псковской области.

Ранее археологи из разных городов России поехали в Амурскую область исследовать Албазинский острог. В его центральной части была сделана важная находка — нетленные мощи монаха из XIX века.