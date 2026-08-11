Коммунальщик, спасший девочку в Дагестане, рассказал, что заметил её из машины

Замначальника муниципального учреждения в Унцукульском районе Дагестана Магомед Омаров, спасший девочку из воды, рассказал RT, что в момент происшествия осматривал состояние дорог после селей.

«У нас сегодня начались сильные дожди, мы с коллегой поехали проверить, насколько сильно пострадали дороги и асфальт. Ехали в машине, я услышал крики женщины и увидел, как ребёнка уносит потоком. Я выскочил из машины и побежал за ним», — цитирует его Telegram-канал RT.

По его словам, поток был довольно сильный. Лицо ребёнка было почти полностью под водой. Мужчина сам едва держался на ногах.

«Девочке на вид было лет семь. Когда я вытащил её, она была в шоковом состоянии. Потоком меня потом самого сбило, но я смог подняться с ребёнком. Рядом были ещё люди, и тут же прибежала мама девочки. Плакала очень, была напугана, благодарила, конечно, но я не стал задерживаться, тут же поехал дальше по работе», — объясняет Омаров.

Мужчина не в первый раз спасает людей. Несколько лет назад вытащил тонущего ребёнка, который купался на местном водохранилище. Сам признаётся, что смущён вниманием к своему поступку. Он считает, что не совершил ничего особенного.

«Просто пишут, что это подвиг, что я девочку из потока вытащил, рискуя жизнью. Ничего такого не было, я не рисковал ничем. Ну замарался, промок — разве это страшно?» — отметил Омаров.

Ранее стало известно, что власти Унцукульского района республики объявили мужчине благодарность за геройский поступок.