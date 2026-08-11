В петербургские вузы подано более 1,6 миллиона заявлений от абитуриентов

В вузы Северной столицы подано рекордное количество заявлений от абитуриентов. Если в 2025 году получить высшее образование в Петербурге пожелали миллион молодых людей, то по итогам приемной кампании 2026 года стало известно о 1,6 миллиона поданных абитуриентами заявлений. Сегодня в 67 государственных и негосударственных вузах города обучается более 365 тысяч студентов.

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Конкурс в этом году составил почти 32 заявления на место. При этом в 2025 году он составлял 21 заявление на место. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в государственные вузы, достиг 81,2 балла против 78,5 в 2025 году. Среди зачисленных на бюджет более 69% составили жители других регионов России. От иностранных граждан поступило свыше 22 тысяч заявлений.

Наибольший интерес абитуриенты проявили к медицинским, педагогическим и техническим специальностям, а также к направлениям, связанным с цифровыми технологиями.

По целевому набору в вузы Петербурга были зачислены более 3100 абитуриентов. Третий год подряд целевой набор проводится через цифровую платформу «Работа в России», синхронизированную с «Госуслугами». Здесь могут найти друг друга заказчики и абитуриенты из разных регионов.

По установленной Президентом России квоте в городские учреждения высшего образования поступило более 3400 участников СВО и их детей. Будущими первокурсниками также стали свыше 2300 победителей и призеров олимпиад.