Швыдкой заявил о беспрекословном авторитете фигуры Кастро на Кубе

Фигура лидера Кубинской революции Фиделя Кастро пользуется на Кубе беспрекословным авторитетом, несмотря на сложную ситуацию в карибской республике, а его идеи живы по сей день. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая 12 августа на пресс-конференции в посольстве РФ в Гаване. 13 августа Куба отмечает 100-летие со дня рождения легендарного команданте.

"Фигура Фиделя Кастро, его идеи, образ, смысл, который он принес в жизнь, на мой взгляд, пользуются на Кубе беспрекословным авторитетом, - отметил Швыдкой. - Кому-то может нравиться или не нравиться современная реальность, но то, что сделал Фидель, преобразуя беднейшую страну в государство социального равенства, и по сей день вызывает огромное уважение".

"Я прекрасно понимаю, что сегодня Куба отличается от страны, которой она была в 1960-70-80-х годах, и, очевидно, что сегодня Куба переживает период беспрецедентный: отсутствие электричества, воды, нехватку продовольствия, и многие такую ситуацию критикуют, - отметил он. - Но имя Фиделя Кастро, которого называют историческим лидером Кубы, его идеи, конечно же, живы, прежде всего потому, что жив запрос на социальную справедливость". "И этот момент очень важен, так как запрос на социальную справедливость жив во всем мире", - подчеркнул Швыдкой, признав вместе с тем, что, по его мнению, "идеи социализма и коммунизма, хоть они и замечательны, к сожалению, очень сложно реализуются в жизни".

О торжествах в Гаване

Спецпредставитель президента РФ отметил, что на Кубе к празднованию 100-летия со дня рождения Фиделя Кастро подготовили обширную программу, важной частью которой стал первый международный коллоквиум "Фидель: наследие и будущее". Швыдкой принял в нем участие.

"Я отметил присутствие на этом коллоквиуме большого количества представителей движений левого толка из разных стран, - рассказал он. - И это очень примечательно, так как мы видим сейчас тенденцию, что во многих странах Латиноамериканского региона [на выборах] побеждают правые партии".

В четверг на Кубе пройдут торжества по случаю 100-летия со дня рождения Фиделя Кастро. Одним из их центральных мероприятий стала открывшаяся 10 августа 34-я Гаванская международная книжная ярмарка, где Россия - почетный гость. Швыдкой возглавляет на ней российскую делегацию.

Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в населенном пункте Биран на востоке Кубы. Он умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.