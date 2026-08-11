Соседка Натальи Трубниковой рассказала о ее жизни после смерти мужа

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова в последние три года жизни редко выходила из дома. Об этом ТАСС рассказала ее соседка.

"Она передвигалась благодаря палочкам. Жила без мужа третий год. За это время я видела ее пару раз с большими перерывами. За это время она редко выходила. Без него гасла, гасла, гасла", - сказала соседка.

Трубникова умерла 10 августа на 72-м году жизни. Точная причина смерти неизвестна. По словам ее подруги Натальи Матросовой, актриса последние годы болела Паркинсоном. Позднее в семье артистки сообщили ТАСС, что Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище в конце недели.

Артистка родилась 17 июля 1955 года в Москве. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Актрису Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

В кино Трубникова дебютировала в 1976 году в телефильме "12 стульев", где сыграла капитана корабля из фантазии Остапа Бендера. Наибольшую известность ей принесла главная роль принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме Леонида Квинихидзе "31 июня" (1978). Впоследствии актриса появилась в картинах "Клоун", "Шляпа", "Смерть на взлете", "Формула любви", "Тайна Снежной королевы", "Фантазер", "Музыкальные игры", а также в сериале "Аляска Кид". Последней экранной работой Трубниковой стал фильм-балет "Откровения" Михаила Лавровского, вышедший в 1994 году.