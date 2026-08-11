Политолог: демографию не исправить выплатами без уверенности в завтрашнем дне

Сокращение населения в российских регионах невозможно остановить одними финансовыми вливаниями — ключевой фактор, по мнению политолога Дмитрия Журавлева, заключается в ощущении стабильности у граждан. В интервью «Царьграду» он объяснил, почему одни территории пустеют, а другие сохраняют более устойчивую ситуацию.

Эксперт отметил, что причины демографического спада на Дальнем Востоке и в Сибири связаны преимущественно с оттоком населения в поисках лучших возможностей. В Центральной России ситуация иная — здесь естественный прирост не компенсирует убыль. При этом сельские регионы, например Ставрополье и Кубань, демонстрируют лучшие показатели благодаря традиционному укладу, где создание семьи и рождение детей не откладываются на неопределенный срок.

Журавлев подчеркнул, что попытки решить демографическую проблему исключительно через социальные выплаты не дают ожидаемого эффекта. Финансовая поддержка помогает семьям, но не влияет на решение о рождении детей, если человек не видит долгосрочных перспектив. Люди должны быть уверены, что их положение не ухудшится через несколько лет — именно это, по его мнению, является главным условием для изменения демографической ситуации.

Эксперт связал миграцию с Дальнего Востока с отсутствием у жителей ощущения, что жизнь там может быть полноценной. Инфраструктурных проектов недостаточно — нужна среда, в которой человек видит возможность построить карьеру, создать семью и дать будущее детям. Остановить депопуляцию одной программой невозможно, резюмировал Журавлев. Требуется комплексный подход, формирующий доверие к завтрашнему дню, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил демографическую ситуацию в регионах как одну из приоритетных задач. Особое внимание он уделил территориям с высоким миграционным оттоком и низким естественным приростом населения.