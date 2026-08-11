Председатель правления ассоциации «Малые авиационные предприятия» Сергей Детенышев прокомментировал «Рамблеру» инцидент с пассажирками, бежавшими за самолетом в аэропорту Шереметьево. Эксперт оценил риски такого поступка, объяснил порядок действий при опоздании на рейс и указал на пробелы в системе безопасности воздушной гавани.

Ранее в Сети появилось видео, на котором две россиянки в коротких праздничных платьях и на каблуках пытаются догнать лайнер на взлетно-посадочной полосе. Как выяснилось, девушки спешили в Турцию на свадьбу, однако поддались панике из-за опоздания на посадку. В результате нарушительниц задержали, а после проведения беседы обеих оштрафовали на две тысячи рублей.

Комментируя случившееся, эксперт указал на крайнюю опасность подобного поведения для самих пассажирок и задался вопросом о качестве работы службы безопасности аэропорта.

«Пробежка по летному полю представляет прямую угрозу жизни и здоровью: там работает спецтехника и функционируют авиационные двигатели, способные засосать человека в турбину. Вызывает вопросы и работа службы транспортной безопасности, допустившей несанкционированное проникновение на перрон. Пассажиры могут находиться в состоянии аффекта или эмоционального возбуждения, поэтому уберечь их от неадекватных решений — прямая задача аэропорта». Сергей Детенышев Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий

Специалист также разъяснил, почему попытка догнать уходящий борт была абсолютно бессмысленной с точки зрения авиационных правил.

«Возможность попасть на борт теряется, как только завершается посадка и закрывается выход — будь то двери телетрапа или гейт к перронному автобусу. Финальная точка невозврата наступает в момент закрытия дверей самого воздушного судна. После этого шансов практически нет: повторно открыть их могут лишь в исключительных случаях по решению авиакомпании. Для возврата борта придется менять слот вылета, что приведет к существенной задержке рейса. При опоздании пассажирам следует обращаться к представителю перевозчика или узнавать о наличии услуги быстрого прохода (Fast Track), а не пытаться самостоятельно бежать по перрону».

Говоря о назначении нарушительницам административного штрафа в размере двух тысяч рублей, авиаэксперт назвал такую меру справедливой.