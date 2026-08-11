Французы получили почти 200 российских виз «традиционных ценностей»

Россия за полтора года выдала почти 200 виз для тех граждан Франции, которые разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Как французы оценивают российские города и деревни, в материале «Царьграда».

Напомним, что президент Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий с 1 сентября 2024 года выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам ряда стран, которые не поддерживают идеологический курс своих властей и разделяют «духовно-нравственные ценности» России. При принятии решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

В список стран, утвержденный правительством, входят в том числе и США, Германия, Испания, Франция, Австралия, Южная Корея и Япония.

По данным «Царьграда», в 2025 году разделяющим российские духовно-нравственные ценности гражданам Франции было выдано 140 виз. Еще примерно 50 французов получили визы за прошедший период 2026 года, и обращения продолжают поступать.

При этом среди тех, кто воспользовался возможностью приехать, есть французы, которые после знакомства с российской жизнью задумались уже не о короткой поездке, а о переезде.

Так, француз Лоран, ожидал холода и тяжелых бытовых условий, когда приехал в деревню под Тверью. В ноябре температура опустилась до - 15 градусов и гость подготовился основательно: взял теплую одежду и рассчитывал, что в доме тоже будет прохладно. Но внутри его встретили 25 градусов тепла.

Но еще сильнее Лорана изумили цены на коммунальные услуги и продукты в магазинах. За газ и электричество зимой выходило около 30–40 евро в месяц, а за мясо, колбасу, сыр, овощи, красную рыбу и другие продукты он заплатил примерно 50 евро. После поездки француз заговорил о том, что намерен задержаться в России на более длительное время, отмечает издание.

О переезде задумался и Жюль из Лиона, посетивший Санкт-Петербург. Он приехал с целым набором стереотипов об ушанках, бесконечной зиме, водке и медведях, а увидел современные кафе, модно одетых людей и привычную городскую жизнь.

«Я понял, что Россия не такая, как была раньше», - приводит издание слова гражданина Франции.

Напомним, что в 2025 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что за год более 1700 человек переехали в Россию из недружественных стран, воспользовавшись программой по переселению соотечественников. По ее словам, наблюдается «устойчивая тенденция роста числа обращений» от соотечественников, которые живут в Германии, Латвии, Литве, Эстонии, США и Канаде.