Путин призвал бережно относиться к русскому языку

Необходимо бережно относиться к русскому языку, при этом стоит учитывать, что это живой организм, который постоянно меняется, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

«Действительно, большая работа нужна. И мы должны очень бережно относиться к родному языку, государствообразующему русскому языку», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент добавил, что для правильного понимания терминов необходима грамотная юридическая техника. Она должна опираться на точное значение слов, что крайне важно в сфере законодательства.

«Не будем забывать, что есть и ненормативный язык. Но какими бы ни были нормативы, язык – это живой организм, он постоянно развивается», – отметил президент.

Юридическая техника представляет собой комплекс методов и правил для подготовки правовых документов. Главная задача этого инструмента заключается в создании максимально ясных, точных и удобных для восприятия законов.

В июле президент России одобрил перечень поручений по развитию языков народов страны.

Путин поручил оказывать содействие Международной организации по русскому языку.

Также Путин потребовал увеличить часы преподавания русского языка для будущих учителей.