Сооснователь «Эха Петербурга» Недоводин умер после избиения в Подмосковье
В Подмосковье скончался 61-летний сооснователь радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин, сообщила бывший заместитель главреда СМИ Анастасия Миронова.
Недоводин умер 11 августа, пояснила Миронова в соцсетях, пишет РБК.
Журналистка уточнила, что уголовное дело по факту избиения Недоводина возбудили в пятницу, 7 августа. Мужчина впал в кому после того, как сделал замечание шумной компании во дворе. Ему был 61 год.
Радиостанция «Эхо Петербурга» завершила работу в 2022 году, тогда же прошел процесс ликвидации.
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