Россиянам назвали «конкурента» борщевика по опасности

Агрономы предупредили россиян о растении, которое является «конкурентом» борщевика по опасности. Слова специалистов приводит «Взгляд».

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Так, если для ожогов от борщевика необходимо повредить растение, то в случае с ясенцем достаточно просто оказаться рядом с кустом. Растение выделяет большое количество эфирных масел, поэтому человек может получить серьезные ожоги, даже не прикасаясь к нему.

Ясенец больше известен под библейским названием неопалимая купина, а в переводе с латинского dictamnus означает «карающий куст». Растение семейства Рутовых, то есть родственник цитрусовых.

«Если растереть листочек лимона или апельсина, мы тут же почувствуем аромат эфирных масел, которые содержатся во всех частях таких растений. У ясенца количество этих масел доведено до предела, и особенно сильно они выделяются в жаркий день. Вокруг куста образуется своеобразное марево, кокон из испарений эфирных масел, который как раз и опасен для живых существ», — объяснил агроном и биолог Михаил Воробьев.

Растение неприхотливо и способно приживаться практически по всей России. Лучшая защита от ясенца — соблюдать дистанцию.

Ранее врач-офтальмолог Ада Егорова рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза. По ее словам, в первую очередь глаза нужно промыть водой.