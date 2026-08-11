Путин поручил создать сильные университетские центры в регионах

Президент России Владимир Путин поручил продолжить формирование передовых университетских и научных центров в регионах страны. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

«Следует продолжить взятый нами курс по формированию передовых, сильных университетов и научных центров в регионах», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул важность консолидации потенциала учреждений науки и высшей школы, решающих близкие задачи.

По его словам, это повысит качество образования, создаст современные условия для преподавателей и студентов, усилит поддержку талантливых исследователей и коллективов, способных вести научный поиск и обучать на стыке разных направлений.

Путин в ходе заседания в Новосибирске Совета по науке и образованию призвал подстегнуть разработку в России технологий будущего.

Российский лидер также рассказал, что не боится угроз от ИИ-технологий.