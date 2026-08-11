Россиян призвали мечтать о недоступных квартирах

Просмотр объявлений о продаже квартир, которые россияне не могут себе позволить, может положительно сказаться на настроении и самочувствии. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила психолог частной практики Юлия Малышева.

«Возможно, прямо сейчас у вас нет денег на то, что очень хочется купить. Но мозг так устроен, что бросает ресурсы на любые задачи, поставленные перед ним», — объяснила она.

Если человек видит что-то интересное, он сможет найти ресурсы, благодаря которым появятся возможности для покупки. Возможно, это будет не роскошная вилла, которая заинтересовала в объявлении, но что-то похожее. С другой стороны, просмотр объявлений помогает понять, чего именно хочется от квартиры или дома. В общем, наблюдение за «лучшей жизнью» так или иначе мотивирует людей менять собственную, заключила психолог.

Ранее опрос московского архитектурного бюро показал, что каждый третий россиянин регулярно просматривает объявления о квартирах и домах, которые не может себе позволить. Еще 27 процентов россиян делают это время от времени.