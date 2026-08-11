Что принесут новолуние, затмение Солнца и парад планет 12 августа

В середине августа внимание многих будет приковано одновременно к трем астрономическим явлениям, которые произойдут в один день. Новолуние, затмение Солнца и так называемый парад планет состоятся 12-го числа.

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Такое совпадение происходит нечасто, поэтому желательно заранее подготовиться к этому особенному дню, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Что означает сочетание трех событий

Новолуние считается временем начала нового цикла, когда люди чаще задумываются о целях, планах и переменах. Солнечное затмение, в свою очередь, символизирует переломные моменты и события, способные изменить привычный ход жизни. Парад планет усиливает влияние космических процессов на настроение, принятие решений и важные жизненные перемены.

Совпадение таких важных явлений делает 12 августа особенно насыщенным днем с точки зрения высшей энергии. Считается, что именно в такие периоды любое принятое решение может иметь долгосрочные последствия.

Что этот день может принести миру

Подобные периоды нередко сопровождаются важными событиями в общественной и политической жизни — как страны, так и мира в целом. 12-го числа возможны громкие заявления, неожиданные кадровые перестановки, активные международные переговоры или решения, которые окажут влияние на ситуацию в ближайшие месяцы.

Повышается вероятность, что в этот день могут стать известны факты, которые долгое время оставались скрытыми. Многие процессы, развивавшиеся незаметно, способны выйти на первый план, а принятые решения станут отправной точкой для нового этапа.

Что тройное астрономическое совпадение принесет людям

Для многих день станет поводом пересмотреть свои планы и завершить затянувшиеся дела. Некоторые почувствуют прилив мотивации, желание начать новый проект или изменить привычный образ жизни.

Другие, наоборот, могут столкнуться с повышенной эмоциональностью, усталостью и сомнениями. Не нужно принимать поспешные решения в тяжелых для себя вопросах. Возьмите небольшую паузу, чтобы действовать рационально.

Какие знаки зодиака почувствуют влияние сильнее

Наиболее заметно происходящее может сказаться на представителях огненной стихии. Львам, Овнам и Стрельцам в этот день нужно внимательнее относиться к рабочим вопросам и не вступать в ненужные конфликты, особенно с людьми старшего возраста.

Тельцам, Скорпионам и Водолеям желательно сохранять гибкость, поскольку некоторые обстоятельства могут выбиться из намеченного плана. Но стоит успокоиться заранее — все изменения будут не в худшую сторону.

Что можно и чего нельзя делать 12 августа

Посвятите этот день спокойному планированию и завершению старых обязательств. Благоприятным считается отказ от лишней суеты, конфликтов и необдуманных поступков. Если предстоит принять важное решение, лучше тщательно взвесьте все аргументы, а не действуйте под влиянием сильных эмоций. Не рекомендуется начинать споры, выяснять отношения или давать обещания, в выполнении которых нет полной уверенности.

Вместо этого полезно уделить время отдыху, здоровью, прогулке или творчеству. Помните, что любые затмения открывают период перемен. Поэтому особенно важно доверять своей интуиции и внимательно относиться к знакам судьбы.

12 августа мы войдем в очередной коридор затмений, который продлится до 28 августа. Сильные эмоциональные реакции, отрыв от реальности, повышенный риск травматизма и конфликты в отношениях — то, что ожидает большинство из нас.