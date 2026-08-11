Путин призвал учить школьников думать самостоятельно, несмотря на ИИ

Школьников необходимо учить самостоятельному мышлению с младших классов, прививая любовь к этому процессу на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин во время общения со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирской области заявил о важности обучения детей самостоятельному мышлению в условиях развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития технологий искусственного интеллекта и связанные с этим потенциальные риски.

«Здесь, безусловно, нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения, начиная со школы. Так, чтобы дети с младших классов учились думать, – хотели, любили это занятие», – подчеркнул президент.

Путин заявил о необходимости адаптировать школьную программу к современным реалиям.

«Безусловно, нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения со школы начиная. Так, чтобы дети с младших классов учились думать, хотели, любили это занятие, вот так, как вы это любите. Непростая задача для школы», – отметил Путин во время встречи.

Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не боялся угроз от технологий на базе искусственного интеллекта, и в принципе «никогда ничего не боялся».

В конце прошлого года Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

Ранее Путин предупредил об опасности интеллектуальной деградации школьников и студентов из-за поверхностного использования техники.

Путин также призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и нажимающих кнопки людей-роботов.