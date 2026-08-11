Актриса и балерина Наталья Трубникова страдала болезнью Альцгеймера, а также последние дни жизни не могла передвигаться самостоятельно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью актрисы.

"Она страдала от болезни Альцгеймера, жила одна, сама не могла даже яйца почистить", – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, актриса часто падала и не могла встать, поэтому звонила соседям, которые приходили ей помогать. Передвигалась она только с помощью ходунков.

Трубникова скончалась в возрасте 71 года 10 августа, однако об этом стало известно 11-го числа.

Советская актриса и балерина родилась в Москве. Она выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а в 1976 году дебютировала в кино в телефильме "12 стульев".

Широкую известность Трубниковой принесла главная роль принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме "31 июня", вышедшем в 1978 году. Последней экранной работой артистки стал фильм-балет "Откровения".