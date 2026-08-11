Потребление фруктов и ягод россиянами достигло рекордного уровня

Потребление фруктов и свежих ягод в России в 2025 году достигло 46,8 кг на человека, что является максимальным показателем с 2007 года. Как сообщает РИА Новости, за год показатель вырос на 160 граммов.

Отмечается, что с учетом сушеных фруктов, ягод и других продуктов в пересчете на свежие потребление составило 73,9 кг на человека — уровень практически не изменился с 2024 года. В 2025 году на остальные категории фруктовой продукции пришлось 12,5 кг фруктовых и овощных соков, 1,8 кг замороженных и консервированных фруктов и изделий из них, а также 2,3 кг сушеных фруктов, ягод и орехов.

В 2007 году россияне в среднем потребляли 31,2 кг фруктов и свежих ягод в год. Данные за более ранние периоды в общедоступной статистике отсутствуют.