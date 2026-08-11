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Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ

ТАСС

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил усложнить задачи Единого государственного экзамена, поскольку возникает большое количество стобалльников.

Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ
© РИА Новости

Об этом он заявил журналисту Life Александру Юнашеву.

"Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится. <...> Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что будут меньшие баллы", - сказал Фурсенко.

Он также отметил, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они себя девальвировали.