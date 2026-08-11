Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил усложнить задачи Единого государственного экзамена, поскольку возникает большое количество стобалльников.

Об этом он заявил журналисту Life Александру Юнашеву.

"Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится. <...> Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что будут меньшие баллы", - сказал Фурсенко.

Он также отметил, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они себя девальвировали.